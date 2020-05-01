أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة نادين.. ورئاسة الحرمين تحذر من الشائعات

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 1 مايو 2020، أبرز الأخبار في المملكة منها اكتشاف تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة المغدورة نادين، والمتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يحذر من الشائعات والأخبار غير الموثقة وأطباء سعوديون يواجهون كورونا في المستشفيات المصرية.

فيديو يكشف تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة المغدورة نادين.. ومطلب جديد للنيابة

كشف المدير العام للشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري، عن أن والدة الطفلة التي توفيت بسبب التعنيف في عسير، تقدمت ببلاغ لمساعدتها في الوصول إلى حقها وحق ابنتها.

برئاسة السعودية.. 7 تعهدات مهمة لوزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين

تعهّد الوزراء المعنيون بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين، خلال الاجتماع الاستثنائي برئاسة المملكة العربية السعودية، بـ7 التزامات مهمة، مع التأكيد على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

حساب المواطن يحدد كيفية التصرف عند ظهور الحالة «غير مؤهل»

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية التصرف حال ظهور نتيجة الأهلية «غير مؤهل»، وكيفية تقديم اعتراض على ذلك، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر -ردًّا على استفسار مواطن- أنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية «غير مؤهل»، يجب تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية.

أمانة جدة تعلن عن خدمة توصيل الذبائح عبر «واتساب»

أعلنت أمانة محافظة جدة عن خدمة توصيل الذبائح من خلال تطبيق "واتساب" لمشغلي الأمانة Kضمن خطتها للمسالخ خلال شهر رمضان، وعددها 3 مسالخ، يبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية من خلال الخدمة ١١ ألفًا و٥٠٠ ذبيحة في اليوم.

رياح نشطة وأتربة على المدينة وتبوك خلال الساعات القادمة

وجّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

متحدث رئاسة الحرمين: نهيب بالجميع الحذر من الشائعات

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أهاب المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجميع الحذر من الشائعات والأخبار غير الموثقة، مؤكدًا أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة.

العبدالعالي ينفي صحة معلومات متداول حول قائمة أحياء الفحص المبكر

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر من المنازل، منوهًا بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

بالصور.. مستشفى وادي الدواسر يُقدِّم خدمة توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

يواصل مستشفى محافظة وادي الدواسر العامّ، تقديم خدمة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين.

أطباء سعوديون يواجهون كورونا في الخط الأمامي بمستشفيات مصرية

يقف عشرات من الأطباء السعوديين مع زملائهم المصريين في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المملكة تتقدم 18 مركزًا في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة

أعلنت وزارة المالية، أمس الخميس، أن المملكة تقدمت 18 مركزًا في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة المفتوحة.

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