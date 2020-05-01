السعودية اليوم / الجزائر تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات



الجزائر 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجلت الجزائر اليوم 148 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، عن تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 453 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 42 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1821حالة .

// انتهى //

19:47ت م

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الجزائر 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجلت الجزائر اليوم 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4154 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار، عن تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 453 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 42 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1821حالة .// انتهى //19:47ت م0126

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