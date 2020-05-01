السعودية اليوم / الأردن تعلن تسجيل 6 إصابات بالكورونا عند معبر حدودي



عمّان 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم, عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 6 الحالات هي لسائقي شاحنات 3 منهم أردنيين و3 أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتان بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 369 حالة.

// انتهى //

19:25ت م

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عمّان 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم, عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين سجلت 6 إصابات عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 459 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الـ 6 الحالات هي لسائقي شاحنات 3 منهم أردنيين و3 أجانب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتان بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 369 حالة.// انتهى //19:25ت م0122

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