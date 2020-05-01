السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 1066 جولة في اليوم الثاني لبدء الأنشطة التجارية



الدمام 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليوم الثاني من قرار السماح بالعمل وبدء الأنشطة التجارية 1066 جولة رقابية، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة لأنشطة مخالفة لقرار الإغلاق، و 11 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و 29 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية.

وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، 6566 جولة رقابية في المنطقة من قِبَل الفرق التفتيشية التابعة للأمانة، و 125 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما جرى تسجيل 790 إشعارا مخالفات وغرامات، إضافة إلى تعقيم وتطهير 8704 موقع، وذلك استمراراً لجهود الأمانة للحد من انتشار فيروس

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرارها بتكثيف الجولات الرقابية للحد من المخالفات وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآت المستثناة، ولن تتوانى عن معاقبة المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، داعيةً إلى تكاتف المواطنين والمقيمين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

19:11ت م

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الدمام 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليوم الثاني من قرار السماح بالعمل وبدء الأنشطة التجارية 1066 جولة رقابية، أسفرت عن تحرير 78 مخالفة لأنشطة مخالفة لقرار الإغلاق، و 11 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و 29 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية.وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، 6566 جولة رقابية في المنطقة من قِبَل الفرق التفتيشية التابعة للأمانة، و 125 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما جرى تسجيل 790 إشعارا مخالفات وغرامات، إضافة إلى تعقيم وتطهير 8704 موقع، وذلك استمراراً لجهود الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد19 "، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية في حماية المواطنين والمقيمين.وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرارها بتكثيف الجولات الرقابية للحد من المخالفات وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشآت المستثناة، ولن تتوانى عن معاقبة المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، داعيةً إلى تكاتف المواطنين والمقيمين معها بهدف حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:11ت م0117

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