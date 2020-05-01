اليونيسيف تدعو لإتاحة شحن لقاحات الأطفال بأسعار معقولة



جنيف 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى إزالة العقبات اللوجيستية التي أدت إلى تراكم شحنات ضخمة من اللقاحات في بعض البلدان، وإتاحة خدمات الشحن بتكلفة معقولة للقاحات المنقذة لحياة الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم "يونيسيف" ماريكسي ميركادو في موتمر صحفي إن عشرات الدول تتعرض لخطر نفاذ مخزونها من اللقاحات بسبب تأخر الشحنات، ومن بينها ٢٦ دولة يصعب الوصول إليها بسبب محدودية الخيارات التجارية ورحلات الشحن، ومنها خمس دول على الأقل تعاني منذ عام ٢٠١٩ من تفشي الحصبة.

وأضافت أن يونيسيف تشهد منذ ٢٢ مارس انخفاضا بنسبة ٨٠٪؜ في شحنات اللقاحات المخططة بسبب عدم وجود رحلات جوية تجارية ، وتضاعف أسعار الشحن الجوي بنسبة تصل إلى ٢٠٠٪؜ ، وأن الدول ذات الموارد المحدودة ستكافح لدفع هذه الأسعار المرتفعة، ما يعرّض الأطفال للإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة وشلل الأطفال.

وحذرت من أن الاضطرابات في التحصين الروتيني خاصة في البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة يمكن أن يودي إلى كارثة تفشي للأمراض، كما أن التأخير الطويل في تسليم الشحنات يشكل خطرا على شركات تصنيع اللقاحات التي يجب عليها تخزين الكميات الكبيرة وبما سيؤجل الإنتاج بسبب نقص مساحات التخزين.

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18:52ت م

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