السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعتمد أكثر من ٧٠٠ رخصة خلال أسبوع لخدمة المواطنين عن بعد



المدينة المنورة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار الخدمات دون توقف ، أعتماد ٧٢ رخصة بناء سكني وتجاري و ٧٥ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية وأصدار ٢٨ قرار مساحي و ٥٨٥ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.

// انتهى //

18:20ت م

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