السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يصدر حزمة من قرارات التكليف بديوان الوزارة وفروعها

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أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديون الوزارة وفروعها، في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة واهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية في بيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين .

وتضمنت القرارات التي اصدرها معاليه تكليف الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري مديراً عاماً للإدارة المالية والإدارية بالوزارة ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف الأستاذ تركي بن محمد عسيري مديراً عاماً للموارد البشرية و الأستاذ خالد بن سليمان النفيسة مساعداً له .

كما تضمنت القرارات تكليف الأستاذ سلطان بن محمد المزروع مديراً عاماً للإدارة المالية بالوزارة، والأستاذ خالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف الأستاذ وليد بن سالم المطيري مديراً عاماً للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف الأستاذ خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين بالوزارة.

وفيما يخص فروع الوزارة فقد اصدر معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم، والشيخ سالم بن سعد الحجي مساعداً لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف الشيخ هادي بن ضاحي الحربي مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس .

كما أصدر معاليه قراراً بتكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، وتكليف الشيخ محمد بن عمر السائح مساعداً لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل .

ونصت القرارات على أن تكون مدة التكليف لعام قابلة للتجديد منذ تاريخه، وأن تكون هذه القرارات ملغيه لما سبقها .