شكرا لقرائتكم خبر عن عبر ”الخليج 365”.. مقيمون يشكرون المملكة بـ 6 لغات لحمايتهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- يوجهون رسائل توعوية للجاليات للحد من انتشار عدوى الفيروس

- أجمل من الهند: المملكة بلد إنسانية وجهود في مواجهة كورونا عظيمة

- أزهر من سيرلانكا: إلتزامنا يحمي أنفسنا والمجتمع الذي نعيش فيه

- سعد من الفلبين: لا تخرج من المنزل إلا للضرورة

عبر عدد من المقيمين في المملكه عبر "صحيفة اليوم" عن إعتزازهم وتقديرهم للجهود التى تقوم بها الدولة في مواجهة وباء كورونا المستجد، حيث وجهوا لها الشكر والتقدير لرعايتها لهم في ظل الجائحة، ووجهوا رسائل توعية للجاليات للحد من انتشار العدوى.

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ومن الهند قال أجمل مدني: المملكة بلد عظيم وبلد إنسانية وجهود المملكة في مواجهة كورونا جهود مباركة، وأيضا قال شمس الزمان: الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بعلاج جميع المرضى سعوديين كانوا أو غير سعوديين ويجب علينا الإلتزام بتعليمات هذا البلد ونجتنب الزيارات والتجمع، الله يحفظنا جميعا.

فيما قال أزهر محمد - سيرلانكا - للحماية من فيروس كورونا علينا الالتزام بالتعليمات والتباعد الاجتماعي ولنبقى في البيت اليوم لنعود إلى بيوت الله.. التزامنا يحمي أنفسنا والمجتمع الذي نعيش فيه.

ومن بنغلادش يقول شريف أبوالهاشم: الإخوة المقيمون أنتم تعلمون أن فيروس كورونا يزداد كل يوم والمصابون من الأجانب أكثر من السعوديون لذلك يجب أن نلتزم بتعليمات وزارة الصحة لنبقى في بيوتنا ونجتنب التجمع ونصوم شهر رمضان.

و أبرار حنيف من نيبال، فيقول: تبذل المملكة جهود عظيمة جدا لمواجهة هذا الوباء يجب علينا الالتزام بالتعليمات حماية لنا وللوطن لنبق في البيت لحماية أنفسنا والمجتمع الذي نعيش فيه.

ومن الفلبين قال سعد ماويغ: تبذل المملكة جهود كبيرة لمكافحة هذا الوباء، ونسبة الإصابة لغير السعودين كبيرة، لذا لا تخرج من المنزل إلا للضرورة.