شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم 12 ألف عملية قيصرية آمنة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أجرت منظمة الصحة العالمية أكثر من 12 ألف عملية قيصرية، بالإضافة إلى الولادة الآمنة ل54 ألف امرأة في اليمن بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتسعى المنظمة من أجل مساعدة النساء الحوامل على ضمان ولادة آمنة لهن وحتى يتمتع أطفالهن بصحة جيدة ومستقرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المرأة والطفل في اليمن ومختلف البلدان حول العالم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم منذ تأسيسه حتى شهر مارس 2020م، 204 مشاريع في القطاع الصحي في المحافظات اليمنية كافة، وذلك استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.