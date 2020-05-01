شكرا لقرائتكم خبر عن 1344 اصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة إجتماعها الثاني والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الإجتماع اوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3271000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (102) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (233) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1344)

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (282) حالة، ومكة المكرمة (207)، وجده (142) حالة، والمدينة المنورة (237) حالة، والدمام (114) حالة ، وبيش (37) حالة، والجبيل (171) حالة، والهفوف (12) حالة، والقطيف (23)، والطائف (27)حالة، والزلفي (13) حالة، وبريدة(12) حالة، وخليص (8) حالات، والخبر (33) حالات، والدرعية (14) حالة ، وتبوك (4) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، والنعيرية (9) حالات، ورأس تنورة (3) حالات وبقيق حالتان،

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (24097) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (20542) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها عدد من الحالات الحرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

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كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1344) كان نسبة السعوديين منها 17٪ في حين كانت نسبة غير السعوديين 83٪ .

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (3555) حالة وبلغ عدد الوفيات

(169)حالات، بإضافة 7 حالات وفيات جديدة .

وأكد د/ العبدالعالي على من يخرج من منزله في هذه الفترة، ضرورة الحصول على الكمامة القماشية، لما لها من فوائد في تقليل نقل الرذاذ ومنعه من نقل العدوى، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مع الحرص كل الحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين جيداً، وتغطية الأنف والفم والابتعاد عن التجمعات

وأضاف لاحظنا بالأمس نقل معلومات وأخبار مغلوطة، حيث تم تبادل رسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، وهذا أمر غير صحيح، بل إنه في حال تنفيذه سيكون له آلية عمل منظمة وفق جدولة مواعيد محددة.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة.