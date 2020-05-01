أسعار الذهب اليوم الجمعة 1\5\2020 في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يبحث الكثيرون من المواطنين بالمملكة عن أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يعتبر الذهب واحد من الملاذات الأمنة التي يزداد الطلب عليها من الشباب المقبلون على الزواج حيث يعتبر الذهب من أهم أساسيات الزواج في الدول العربية، كما أن الكثير من رجال الأعمال يعتمدون على الذهب في استثمار أموالهم حيث أنه استثمار أمن ومربح، وتتغير أسعار الذهب في المملكة العربية بشكل مستمر بفعل الكثير من المؤثرات الرئيسية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 1\5\2020، تراجع طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في كل أنحاء المملكة، وهذا بفعل هبوط السعر العالمي لأوقية الذهب التي تعتبر من المؤثرات الأساسية الرئيسية على سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 202.18 ريال مقابل 53.80$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 185.33 ريال مقابل 49.32$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 176.91 ريال مقابل 40.35$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 151.64 ريال مقابل 40.35$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 117.94 ريال مقابل 31.38$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 101.09 ريال مقابل 26.90$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.415 ريال مقابل 376.61$.

سجلت أوقية الذهب نحو 6.288 ريال مقابل 1.673$.

سجل كيلو الذهب نحو 202.179 ريال مقابل 53.801$.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في كل أنحاء المملكة، وهذا التفوت يكون بين ريال أو ريالين.