شكرا لمتابعة خبر عن صاحب لوحة مكتب ولي العهد: «لا أعلم كيف وصلت إليه» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الفنان زمان الجاسم، على تواجد لوحته في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وقال "الجاسم" في تصريحات تلفزيونية، إنه حتى الأن لا يعلم كيف وصلت اللوحة إلى مكتب سمو ولي العهد، لافتًا إلى أن الفنانين التشكيليين لا يتعاملون بشكل مباشر مع المشتري، فدائمًا هناك وسطاء.
وأضاف زمام الجاسم : "تفاجأت من وجود اللوحة على حائط سمو ولي العهد وعرفت متأخر عن الناس بعشر دقائق"
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