شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يُصدر قرارات تكليف لقيادات إدارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، حزمة من قرارات التكليف لعدد من القيادات الإدارية بديوان الوزارة وفروعها، في إطار تدوير الكفاءات الإدارية لتحقيق رسالة واهداف الوزارة العامة في خدمة الدعوة إلى الله والعناية في بيوت الله، ورفع مستوى الأداء في تقديم الخدمة للمواطنين.

وتضمنت القرارات التي أصدرها الوزير، تكليف عبدالرحمن بن عبدالله التويجري مديراً عاماً للإدارة المالية والإدارية بالوزارة ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للموارد البشرية، وتكليف تركي بن محمد عسيري مديراً عاماً للموارد البشرية و خالد بن سليمان النفيسة مساعداً له.

كما تضمنت تكليف سلطان بن إبراهيم المزروع مديراً عاماً للإدارة المالية، وخالد بن إبراهيم الدخيل بالعمل بالإدارة العامة للمستشارين، وتكليف وليد بن سالم المطيري مديراً عاماً للإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، وتكليف خالد بن محمد الثنيان بالعمل في الإدارة العامة للمستشارين.

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وفيما يخص فروع الوزارة فقد أصدر الوزير قراراً بتكليف الشيخ وجب بن علي العتيبي مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، وتكليف الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم .

وتكليف الشيخ عواد بن سبتي العنزي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الجوف، والشيخ محمد بن عمر السائح مساعداً لمدير فرع الوزارة بمنطقة حائل، و الشيخ سالم بن سعد الحجي مساعداً لمدير فرع الوزارة بمنطقة القصيم لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، وتكليف هادي بن ضاحي الحربي مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس .

كما نصت القرارات على أن تكون مدة التكليف لعام قابلة للتجديد، وأن تكون هذه القرارات ملغيه لما سبقها،.