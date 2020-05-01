شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور زياد الدريس يحكي عن بساطة الشيخ صالح الحصين ومسكنه الصغير (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تحدَّث الدكتور زياد الدريس، عن علاقته بالشيخ صالح الحصين، موضحًا أنه كان سيقوم بموضوع عنه فذهب إليه في المدينة المنورة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الراحل" : " كنت أتوقع أنني سأجده في مسكن رفاهية بحكم منصبه الرفيع كوزير، فوجدته يسكن في شقة بسيطة لا يكاد يزورها وزير، فكيف يسكن بها وزير؟ " .

وتابع: " كنت أسمع عن زهده ولكن لم أكن أتصور أنها ستبلغ هذه الدرجة، فهو يمتلك بساطة عفوية كأنها خُلقت معه وأنها جزء من فطرته وتكوينه النفسي " .

وأردف: " لم أقل له أني سأكتب عنه، حتى لا يمنعني من ذلك، وعندما نزل المقال اتصل علي وعاتبني على ذلك