شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. د. حسن الهويمل يروي واقعة حدثت في حياة الشيخ صالح الحصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد د. حسن الهويمل، رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الآدب الإسلامي، واقعة حدثت في حياة الشيخ الراحل صالح الحصين.

وأوضح، في خلال استضافته في برنامج الراحل المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشيخ كان له غرفة في الحرم، وكان يقرأ في كتاب باللغة الإنجليزية، وجاء أحد المراجعين وانتقده قائلا ": كيف تترك مسؤولية الحرم لتنعزل في غرفتك لقراءة كتاب أجنبي..؟!.

وأضاف أن أحد المرافقين للشيخ الراحل أجاب حينها بأن الكتاب هو مرجع أجنبي في إدارة الحشود.