بالفيديو.. الإجراءات الاحترازية في الحد الفاصل للمناطق المعزولة بالمدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):رصد تقرير تليفزيوني، الإجراءات الاحترازية في الحد الفاصل للمناطق المعزولة بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح المراسل التليفزيوني، أن هناك التزام شبه كامل من المواطنين من حيث ارتداء القفازات والكمامات.
وأضاف أنه هناك تواجد لرجال أمانة المدينة المنورة ووزارة الصحة، لمراقبة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن السلال الغذائية تصل إلى المحتاجين عبر الجمعيات الخيرية، وهناك التطبيقات لتوصيل السلع إلى المواطنين دون الخروج من المنزل.
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