شكرا لمتابعة خبر عن السفير في جورجيا: مغادرة 128 مواطنًا إلى أرض الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا، عبدالله بن حجاج المطيري، عن مغادرة جميع المواطنين العالقين إلى المملكة.
وأكد أن المواطنين الذين غادروا بلغ عددهم 128 مواطناً، على رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ويأتي ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان " حفظهما الله " ، ومتابعة وزير الخارجية.
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