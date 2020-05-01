شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أطباء المملكة يساندون زملائهم في مصر ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يواصل العشرات من أطباء المملكة الذين يعملون بعدة مستشفيات في مصر مساندة زملائهم المصريين في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وأكد الأطباء أنهم يعملون في الطوارئ بجانب زملائهم لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، مقدمين شكرهم لحكومة المملكة وقيادتها وذلك لرعايتها للمواطنين السعوديين.
يذكر أن ذلك يتم تحت رعاية ومتابعة من قبل الملحقية السعودية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.
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