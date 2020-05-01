شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول الأمطار والبرد على بللحمر بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): أوضح مقطع فيديو، هطول الأمطار والبرد على محافظة بللحمر في منطقة عسير، اليوم الجمعة. أوضح مقطع فيديو، هطول الأمطار والبرد على محافظة بللحمر في منطقة عسير، اليوم الجمعة. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح وسيول، على عسير، تستمر حتى التاسعة مساء اليوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هطول الأمطار والبرد على بللحمر بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.