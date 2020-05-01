شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أطفال يبيعون البيض الفاسد في حي النسيم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثّق مقطع فيديو، قيام أطفال من الجنسية السورية ببيع البيض الفاسد في حي النسيم بالرياض.
وأوضح موثق الفيديو، أن الأطفال يبيعون البيض بعشرة ريالات، فيما حاول الأطفال إخفاء البيض الفاسد من الكاميرا.
وأكد بعض النشطاء أن هناك من حاول استغلال أزمة كورونا لرفع أسعار البيض لكن لم يتمكن؛ لذلك يبيعونه الآن فاسد وبملغ زهيد.
بينما تعاطف البعض مع الأطفال، مشيرين إلى أنه قد يكون هناك من يستغلهم أو أنهم يحاولون الاسترزاق بأي شكل.
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