شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الجوازات توضح الدول المشمولة في مبادرة عودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن المديرية تعمل على استقبال المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وذلك ضمن مبادرة عودة.
وأضاف أن منسوبي المديرية يعملون في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بمدينة الدمام.
وأضاف أن هناك شروط إجرائية لإتمام طلب العودة، وأخرى متعلقة بقبولها، موضحا أن هناك 9 دول مشمولة في مبادرة عودة، وهي مصر وتونس، وباكستان والهند وأفغانستان، وبنغلاديش، وأندونيسيا، والفلبين ونيجيريا.
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