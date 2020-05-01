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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قصة أول سيارة إسعاف في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت مجموعة من الصور، أول وأقدم سيارة إسعاف في المملكة والتي يرجع وجودها إلى عام 1956 ميلاديًا.
وترجع قصة سيارة الإسعاف، إلى تبرُّع الملك عبدالعزيز "رحمه الله " بها، فيما كان يُطلق عليها قديمًا " الإسعاف الخيري " .
وكانت تابعة إلى جمعية الإسعاف الخيري وهي "هيئة الهلال الأحمر حاليًا " ، والتي أمر بإنشائها عام 1354 هجريًا.
السيارة من العلامة الأمريكية "فورد " ، وقد عُرضت سابقاً في جناح هيئة الهلال الأحمر المشارك في الجنادرية.
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