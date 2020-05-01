شكرا لمتابعة خبر عن هيئة حقوق الإنسان: لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة الإيذاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المادة الخامسة من نظام الحماية من الإيذاء تنص على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية.

وأضافت، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن موظفي الوزارة وكل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن حالات الإيذاء؛ عليهم أن يلتزموا بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات.

وأشارت إلى أن الأنظمة في المملكة وفرت كافة الضمانات لحماية المبلغين عن الإيذاء.