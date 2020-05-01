شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يكشف طريقة التصرف في حالة ظهور نتيجة الأهلية «غير مؤهل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب المواطن عن كيفية التصرف في حالة ظهور نتيجة الأهلية "غير مؤهل" وطريقة تقديم الإعتراض، بانه يجب وقتها تحديث البيانات طبقا لسبب عدم الأهلية.

وقال حساب خدمة المستفيدين التابهع لبرنامج حساب المواطن، عبر "تويتر" أن تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، يتم من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية «دراسة الأهلية»، وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأوضح حساب المواطن، فيما يتعلق بتغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية بانه ياتي عن طريق (تسجيل الدخول- تفاصيل الطلب- بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب. وأضاف أنه يتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًّا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.