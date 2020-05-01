شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. مقتطفات من حياة الشيخ بن عثيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقتطفات تاريخية حول حياة الشيخ الراحل محمد بن صالح بن عثيمين، إمام المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء.

وأوضحت أن الإمام ولد في مدينة عنيزة عام 1347هـ، وحفظ القرآن ولم يتجاوز سنه 14 عاما، في حين كان شيخه الأول هو عبدالرحمن السعدي.

وأضافت أنه عرف باستنباطاته الفقهية واستدلالاته الدقيقة، كما لغت عدد مؤلفاته أكثر من 90 كتابًا ورسالة، وأمضي في خدمة النعليم أكثر من نصف قرن، كما قدم العديد من الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.