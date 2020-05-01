شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. توفير 2000 عقار كسكن بديل للعمالة في مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أمين عام لجنة تنظيم سكن العمالة، أحمد قطان، عن عدد "السكن البديل" المسجل في البوابة الإلكترونية التى أطلقتها اللجنة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد، أن عدد السكن البديل وصل منذ أسبوعين إلى 2000 عقار موزعة في كافة مناطق المملكة، بواقع 170 ألف غرفة، وبطاقة استيعابية 350 عامل.

وأكد أن اللجنة عملت على عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا في إسكان العمال، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية.