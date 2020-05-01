بالفيديو.. اطلاق برنامج متطلبات اعتماد الفحص المخبري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلق مركز وقاية برنامج متطلبات اعتماد الفحص المخبري بالقطاع الخاص ، ليكون مؤهلا لفحص العينات المخبرية للفيروس. أطلق مركز وقاية برنامج متطلبات اعتماد الفحص المخبري بالقطاع الخاص ، ليكون مؤهلا لفحص العينات المخبرية للفيروس. ويهدف البرنامج إلى زيادة عدد المختبرات الطبية المؤهلة والقادرة على فحص العينات لفيروس كورونا. واكد المركز ان هذة الجهود ترمي الى توسيع نطاق فحص العينات المخبرية للفيروس كما يعتمد المختبر على تقديم الخدمة ضمن اشتراطات فنية تضمن السلامة لمقدم الخدمة ومتلقيها.

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