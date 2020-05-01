شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تسجل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1344 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا الجديد، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في المملكة بلغ 24097 حالة، بينها 20373 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، في حين أن معظم الحالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

كما أعلن عن تسجيل 392 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3555 حالة، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 169 شخصًا.