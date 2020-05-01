شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: رمضان شعيرة من شعائر الله يجب تعظيمها وليس نظام حمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب، على سؤال حول الصيام لمدة 16 ساعة، ويفطر على المياه وبعد الساعة الثامنة يحصل على وجبة عشاء حسب نظام الحمية، بانه لا يؤيد ذلك، وان رمضان شعيرة من شعائر الله وليست نظام حمية .

وتابع النمر بأن النظام الغذائي يجب أن يحتوي على شرب الكثير من السوائل في فترة صيام 16 ساعة لتنشيط الأيض، مردفا بأن في حال تقليل السعرات الحرارية في ليل رمضان سينخفض الوزن

وأردف الدكتور خالد النمر أن صوم رمضان شعيرة من شعائر الله يجب أن نُعظّمها وليس نظام حمية تعدّل فيه كيفما تشاء بل هو عبادة توقيفية تقوم بها كما قام بها قدوتنا رسول الله ﷺ فقط..ولك في باقي ايام السنة متسع أن تجرب نظام الحمية الذي تريده.