شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود تسرب مياه من آخر نقطة بمشروع الصرف الصحي بوادي نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية حقيقة الفيديو المتداول عن تسرب مياه من آخر نقطة بمشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بوادي نجران.

وذكرت، في بيان لها اليوم، أن المشروع يمر بثلاثة مراحل، وأن ما نفذ حتى الآن هي المرحلة الأولى فقط، ولم يتم تشغيل المشروع حتى الآن، كذلك لم يتم ربط أى من شبكات وتوصيلات مياه الصرف الصحي المنزلية بالمشروع حتى الآن، وذلك لعدم اكتمال مراحله.

وأكدت الشركة أنها راعت في تنفيذ المشروع جميع المواصفات الفنية والبيئة، بالإضافة إلى تطبيقها لأعلى معايير التنفيذ، مشيرة إلى أن المياه من المنهول الظاهر بالفيديو سببه ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه السيول كونها مغلقة مؤقتًا لعدم اكتمال مراحل المشروع، وبالتالي لم يتم تشغيله.

وأكدت الشركة أن عند استكمال مراحل المشروع لن يكون هناك مجال أو فرصة لدخول المياه الجوفية إلى الخط الواصل لمحطة المعالجة، مشيرة إلى عدم وجود أضرار بيئية، وذلك بسبب اتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة للحماية.