شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة عسير.
وشمل التنبيه محافظات (أبها - أحد رفيدة - المجاردة - النماص - تنومة - خميس مشيط - سراة عبيده - ظهران الجنوب).
ونوهت الهيئة بأن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.