شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة عسير.

وشمل التنبيه محافظات (أبها - أحد رفيدة - المجاردة - النماص - تنومة - خميس مشيط - سراة عبيده - ظهران الجنوب).

ونوهت الهيئة بأن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.