شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر الكويتي عبد الله النفيسي يحرج دول الخليج ويكشف عن مخطط خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنَّ المفكر الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، اليوم الجمعة، هجومًا على المسلسلات التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعرض على قناة "MBC" السعودية، خلال شهر رمضان.

وقال "النفيسي" في تغريدة له على "تويتر": "لا بد من تكثيف الحملة على مقدمات التطبيع ما بين الكيان الصهيوني ودول مجلس التعاون الخليجي هالأيام".

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وأضاف "النفيسي": "هذه المسلسلات المشبوهة على قنوات خليجية تأتي ضمن سياق تشجيع التطبيع، مهمتنا كمسلمين وكعرب مقاومة وفضح ذلك" .

وتفاعل كثير من المتابعين مع تغريدة الدكتور "النفيسي" وكتبت "نجوى" قائلًة: "توقعوا في رمضان القادم مسلسل "مظلومون" على قناة التطبيع الأولى، ستشاهدون فيه المعاملة اللإنسانية والظلم الذي وقع على اليهود (الأبرياء) في بني قريظة، والتحريض الذي مارسه ضدهم سعد بن معاذ وكان سبب نكبتهم وربما يكون هناك مطالب بالتعويض لليهود ورد الاعتبار لهم.!!".

فيما تساءل مغرد: "إذا كانت سياسة الكويت الواضحة الرفض التام للتطبيع، فهل ستقوم وزارة الإعلام بمعاقبة الممثلين المشاركين بأعمال تمهد للتطبيع وبقرار وزاري واضح توضح فيه الأسباب والعقوبات ؟ فصمت الوزارة يفسر علي أنهم حصلوا علي موافقة الوزارة للمشاركة بالعمل، وإنها تعمل على التمهيد للتطبيع إعلاميًّا".

يذكر أن قناة "MBC" السعودية، أنتجت مسلسل "أم هارون" ومسلسل "مخرج 7" والذين اعتُبرا تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي ويمهدان لعلاقات خليجية مع إسرائيل، وأثارا موجة غضب واسعة في الشارع العربي.

ويتحدث مسلسل "أم هارون" والذي يعرض منذ بداية شهر رمضان عن حياة أسرة يهودية في دولة الكويت، وقد احتوى المسلسل في حلقاته الأولى، على عدة مغالطات تاريخية، تطمس الهوية الفلسطينية، وتعطي للإسرائيليين الحق في أرض فلسطين العربية.