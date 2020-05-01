شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين في خطر.. رئيس الوزراء الروسي يُصاب بكورونا خلال لقائه بـ «بوتين»!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الصين تفاجئ العالم وتكشف أخيرًا (بالاسم) عن اللقاح الجديد الذي يحمل خلاص البشرية من الوباء عاجل : منظمة الصحة العالمية تعلن عن وباء آخر يهدد بموت 770 ألف شخص

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