حقوق الإنسان: حماية كاملة للمبلغين عن الإيذاء.. والمعلومات تخضع للسرية

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأنظمة السعودية وفرت كافة الضمانات لحماية المبلغين عن الإيذاء، وضمان السرية الكاملة حفاظًا عليهم.

وذكرت الهيئة أنه وفقًا للمادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء، فإنه «لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية».

كما «يلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات».

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وكان المدير العامّ للشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري، كشف خلا لمداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا»، أن والدة الطفلة «غادين» التي توفيت بسبب التعنيف في عسير، تقدمت ببلاغ لمساعدتها في الوصول إلى حقها وحق ابنتها.

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