الهيئة أكدت أن الأنظمة السعودية توفر الضمانات..
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأنظمة السعودية وفرت كافة الضمانات لحماية المبلغين عن الإيذاء، وضمان السرية الكاملة حفاظًا عليهم.
وذكرت الهيئة أنه وفقًا للمادة 5 من نظام الحماية من الإيذاء، فإنه «لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية».
كما «يلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع -بحكم عمله- على معلومات عن حالات الإيذاء؛ بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات».
وكان المدير العامّ للشكاوى بهيئة حقوق الإنسان بندر الهاجري، كشف خلا لمداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا»، أن والدة الطفلة «غادين» التي توفيت بسبب التعنيف في عسير، تقدمت ببلاغ لمساعدتها في الوصول إلى حقها وحق ابنتها.
اقرأ أيضا:
فيديو يكشف تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة المغدورة نادين.. ومطلب جديد للنيابة
«شرطة عسير»: والد «غادين» أقر بتعنيفها وحبسها
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان: حماية كاملة للمبلغين عن الإيذاء.. والمعلومات تخضع للسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.