وزارة الصحة: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 169

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 24097، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 3555.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 169، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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ونفت وزارة الصحة، أمس الخميس، الشائعات المتعلقة بـ"قيام فرق المسح بدخول المنازل بغرض الكشف عن كورونا". وقال المتحدث باسم الوزارة: "لاحظنا نقل معلومات وأخبار مغلوطة، وتم تبادل رسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، وهذا أمر غير صحيح، وإن تم سيكون له آلية عمل منظمة وجدول مواعيد". وأضاف: "الفحص المجتمعي سيكون منظمًا وسيُعلن عن تفاصيله لاحقًا وأنه موجه لمناطق معينة".

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