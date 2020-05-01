باحثة سعودية: إنتاج طاقة نظيفة من تفاعل انقسام الماء



توصلت الباحثة السعودية كوثر علي العبدالله، إلى إمكانية إنتاج طاقة نظيفة اعتمادا على تفاعل انقسام الماء، مؤكدة أهمية الطاقة والاستهلاك العالمي لمصادر الطاقة المعتمدة على الزيت الخام والفحم والغاز الطبيعي ومدى تأثير هذه المصادر على بيئتنا وحياتنا وحاجتنا الملحة لمصادر طاقة بديلة نظيفة وآمنة. جاء ذلك، خلال مناقشة الباحثة لرسالة ماجستير في كلية العلوم بجامعة الملك فيصل بالأحساء، عن بعد عبر منصة البلاك بورد، والتي جاءت بعنوان: «تطوير عوامل حفازة لإنتاج طاقة بديلة عن طريق انقسام الماء». وقررت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير في الكيمياء. يذكر أن هذه المناقشة هي الثالثة من نوعها في قسم الكيمياء، التي تتم عبر نظام البلاك بورد خلال فترة تعليق الحضور للجامعة.

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