السعودية اليوم / قطاع العويقيلة يجري 18583 فحصاً في نقاط الفرز البصري بمداخل المحافظة



عرعر 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة الحدود الشمالية 18583 فحصاً طبياً للكشف عن

ونفذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة كورونا.

يذكر أن قطاع العويقيلة الصحي نفذ العديد من المبادرات في إطار التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المتمثلة في عمل نقاط فرز صحية في مداخل المحافظة، بمشاركة عدد من المتطوعين من أبناء المحافظة تم تدريبهم من قبل القطاع الصحي وتحت إشراف عدد من الممارسين الصحيين، ومبادرة توصيل الأدوية للمرضى بمنازلهم والاستشارات الطبية عبر الهاتف وبرامج الاتصال المرئي والطب المنزلي وغيرها.

كما قامت الفرق الطبية والصحية مستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية بالقطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.

// انتهى //

17:44ت م

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عرعر 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة الحدود الشمالية 18583 فحصاً طبياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري وذلك من بداية شهر رمضان المبارك.ونفذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة كورونا.يذكر أن قطاع العويقيلة الصحي نفذ العديد من المبادرات في إطار التدابير التي اتخذتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا المتمثلة في عمل نقاط فرز صحية في مداخل المحافظة، بمشاركة عدد من المتطوعين من أبناء المحافظة تم تدريبهم من قبل القطاع الصحي وتحت إشراف عدد من الممارسين الصحيين، ومبادرة توصيل الأدوية للمرضى بمنازلهم والاستشارات الطبية عبر الهاتف وبرامج الاتصال المرئي والطب المنزلي وغيرها.كما قامت الفرق الطبية والصحية مستشفى العويقيلة العام وإدارة المراكز الصحية بالقطاع بجولات ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها بالمدارس في المحافظة، تم خلالها قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا عليهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.// انتهى //17:44ت م0096

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