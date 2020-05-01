السعودية اليوم / "واس" ترصد حركة المواطنين والمقيمين بالرياض بعد قرار السماح بفتح المنشآت التجارية



الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وكانت حركت التسوق في وقت السماح بالتجول المحددة طبيعية, وذلك وسط مجهودات مبذولة من الجهات الأمنية التي توزعت في مختلف شوارع وطرق وميادين المدينة لضبط عملية التنقل والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وشهدت الأسواق التجارية ومحال بيع الجملة دخول وخروج المواطنين والمقيمين بصورة منظمة مع الحرص على تطبيق إرشادات وتعليمات إدارة هذه الجهات التي تراعي الاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية من ارتداء القفازات والكمامات واستخدام المعقمات والمطهرات والحفاظ على النظافة بشكل عام.

// انتهى //

17:39ت م

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الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" حركة المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض بعد قرار السماح بفتح الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، إلتزام الجميع وتقيدهم بالتعليمات والاشتراطات الصحية الوقائية من المحافظة على التباعد ولبس القفازات والكمامات وتوفير المعقمات.وكانت حركت التسوق في وقت السماح بالتجول المحددة طبيعية, وذلك وسط مجهودات مبذولة من الجهات الأمنية التي توزعت في مختلف شوارع وطرق وميادين المدينة لضبط عملية التنقل والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.وشهدت الأسواق التجارية ومحال بيع الجملة دخول وخروج المواطنين والمقيمين بصورة منظمة مع الحرص على تطبيق إرشادات وتعليمات إدارة هذه الجهات التي تراعي الاحترازات التي وجهت بها الجهات المعنية من ارتداء القفازات والكمامات واستخدام المعقمات والمطهرات والحفاظ على النظافة بشكل عام.// انتهى //17:39ت م0095

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.