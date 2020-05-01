السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 17439 حالة



إسلام آباد 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 12733 حالة من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

// انتهى //

17:33ت م

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إسلام آباد 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 17439 حالة، توفيت منها 391 حالة، وتماثلت للشفاء 4315 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 12733 حالة من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي.// انتهى //17:33ت م0094

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