السعودية اليوم / تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا الـ 37 ألف



أديس أبابا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وأفاد بيان المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن هذه الحصيلة جاءت إثر تسجيل نحو 2487 إصابة جديدة، و77 حالة وفاة في بالساعات الـ 24 الماضية في عموم القارة الأفريقية.

// انتهى //

17:01ت م

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أديس أبابا 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا إلى 37 ألف و393 حالة، وزاد عدد الوفيات إلى 1598 حالة وفاة.وأفاد بيان المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن هذه الحصيلة جاءت إثر تسجيل نحو 2487 إصابة جديدة، و77 حالة وفاة في بالساعات الـ 24 الماضية في عموم القارة الأفريقية.// انتهى //17:01ت م0085

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