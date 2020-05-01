

حفر الباطن 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

تابعت 855 متدربة بالكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن عملية التدريب عن بعد بانتظام من الأسبوع التاسع إلى الأسبوع الرابع عشر بالتقويم التدريبي للكلية.

وأوضحت وكيلة شؤون التدريب في الكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن شعاع العنزي أن نسبة متابعة المتدربات للتدريب بلغت 77.77%, فيما وصلت نسبة مشاركتهن إلى 97.63%، وذلك عبر نظام البلاك بورد للاستفادة من المحاضرات أو من خلال المنصة البديلة Microsoft teams.

يذكر أن الكلية وفرت أجهزة حاسب آلي وشرائح انترنت لدعم 24 من المتدربات مراعاةً لأوضاعهم المادية من أجل تقديم الاختبارات الإلكترونية ودخول المحاضرات وإنهاء الواجبات المطلوبة من المنزل أسوة بكافة زميلاتهن.

// انتهى //

16:50ت م

0083





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 855 متدربة بتقنية البنات بحفر الباطن يلتزمن بالدراسة عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.