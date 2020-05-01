السعودية اليوم / مقتل عنصرين مسلحين بشمال سيناء



القاهرة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

استهدفت القوات المسلحة المصرية عنصرين مسلحين شديدي الخطورة عثر بحوزتهما على سلاح رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، استمرار القوات المسلحة جهودها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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16:50ت م

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