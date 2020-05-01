السعودية اليوم / مقتل وإصابة نحو 25 شخصاً جراء انفجار ببلدة نبل بشمال حلب



لندن 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

قتل 5 أشخاص وأصيب حوالي 18 آخرين بجروح بسبب انفجار مستودع يحوي اسطوانات غاز ببلدة نبل بريف حلب الشمالي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه، أن الانفجار نجم عنه أيضاً دمار كبير في البلدة وانهيار عدد كبير من منازل المدنيين، نتيجة الضغط الهائل الذي تسبب فيه.

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16:43ت م

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