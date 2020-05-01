"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات جديدة على إيران المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/5/1 06:20 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/1 06:20 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران. وأفاد الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وشركة لخدمات التعدين. Advertisements وذكر الموقع أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء وهو أمير ديانت مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، وفرضت عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط . وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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