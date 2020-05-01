البحرين تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت البحرين، الجمعة، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية أن 104 من الحالات تتعلق بعمالة وافدة، و25 حالة لمخالطين لحالات قائمة.



وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البحرين 1608 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي، 1553 حالة بعد أن سجلت الوزارة 53 حالة تعافي من الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة البحرينية حتى الآن 134082 فحصا طبياً.