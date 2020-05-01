السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات.. وتعافي 392 حالة المزيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي حول تطورات كورونا، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 169.

وأعلن ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة بعد تسجيل 392 حالة جديدة، مجددا النصح بضرورة الابتعاد عن التجمعات لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.



