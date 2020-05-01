، "التأمينات" تودع 1.2 مليار ريال لـ400 ألف مستفيد ،

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أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يوم أمس الخميس السابع من رمضان الموافق 30 أبريل؛ ما يقارب مليارًا ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد؛ إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل "ساند".
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز: المؤسسة أودعت تعويض "ساند" الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 أبريل.
وأضاف: موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو، وقد وافق يوم جمعة، ومشيراً إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقاً، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر أبريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو.
وأردف أن أبواب التقديم ما زالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر، وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.
وتابع: الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد على 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، وآلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.
من جانب آخر، أكد "القويز" أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتحديداً خلال هذه الأزمة، مدللاً على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
"التأمينات" تودع 1.2 مليار ريال لـ400 ألف مستفيدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-01
أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يوم أمس الخميس السابع من رمضان الموافق 30 أبريل؛ ما يقارب مليارًا ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد؛ إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل "ساند".
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز: المؤسسة أودعت تعويض "ساند" الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 أبريل.
وأضاف: موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو، وقد وافق يوم جمعة، ومشيراً إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقاً، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر أبريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو.
وأردف أن أبواب التقديم ما زالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر، وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.
وتابع: الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد على 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، وآلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.
من جانب آخر، أكد "القويز" أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتحديداً خلال هذه الأزمة، مدللاً على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
05:15 PM
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
05:24 PM
من العاملين في المنشآت المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا
أودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يوم أمس الخميس السابع من رمضان الموافق 30 أبريل؛ ما يقارب مليارًا ومائتي مليون ريال لأكثر من أربعمائة ألف مستفيد؛ إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال نظام التعطل عن العمل "ساند".
وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز: المؤسسة أودعت تعويض "ساند" الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حسابات المستفيدين البنكية يوم أمس الخميس الموافق 30 أبريل.
وأضاف: موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو، وقد وافق يوم جمعة، ومشيراً إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقاً، أما بالنسبة للمشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر أبريل فسيصرف لهم تعويض شهر مايو في الأول من شهر يونيو.
وأردف أن أبواب التقديم ما زالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر، وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي الكريم.
وتابع: الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد على 23% من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، وآلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.
من جانب آخر، أكد "القويز" أن الإحصائيات عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتحديداً خلال هذه الأزمة، مدللاً على ذلك بأن معظم منشآت القطاع الخاص لم تتقدم بطلب الدعم لقدرتها المالية على مواجهة الأزمة، إضافة إلى المنشآت القليلة المستثناة.
، "التأمينات" تودع 1.2 مليار ريال لـ400 ألف مستفيد ،
المصدر : الخليج 365
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