- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت لجنة تنظيم سكن العمالة، أنها نفّذت 1800 زيارة ميدانية، واستقبلت ألفيْ منشأة "سكن بديل" مسجلة على منصة إيجار بواقع 170 ألف غرفة، وبطاقة استيعابية 350 عاملًا.
أوضح ذلك الأمين العام للجنة سكن العمالة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وأكدت اللجنة أنها سجلت 8000 موقع لسكن العمالة، و1860 غرفة عزل داخل المساكن.
وأعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة، عودة نحو 2500 عامل إلى بلادهم، والاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة؛ لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يوميًّا على العمال.فيروس كورونا الجديد لجنة تنظيم سكن العمالة
لجنة تنظيم سكن العمالة": توفير 2000 "سكن بديل" بـ 170 ألف غرفة تستوعب 350 ألف عاملعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-01
أكدت لجنة تنظيم سكن العمالة، أنها نفّذت 1800 زيارة ميدانية، واستقبلت ألفيْ منشأة "سكن بديل" مسجلة على منصة إيجار بواقع 170 ألف غرفة، وبطاقة استيعابية 350 عاملًا.
أوضح ذلك الأمين العام للجنة سكن العمالة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وأكدت اللجنة أنها سجلت 8000 موقع لسكن العمالة، و1860 غرفة عزل داخل المساكن.
وأعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة، عودة نحو 2500 عامل إلى بلادهم، والاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة؛ لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يوميًّا على العمال.
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:34 PM
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
05:24 PM
عودة نحو 2500 عامل إلى بلدانهم و1800 زيارة ميدانية
أكدت لجنة تنظيم سكن العمالة، أنها نفّذت 1800 زيارة ميدانية، واستقبلت ألفيْ منشأة "سكن بديل" مسجلة على منصة إيجار بواقع 170 ألف غرفة، وبطاقة استيعابية 350 عاملًا.
أوضح ذلك الأمين العام للجنة سكن العمالة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وأكدت اللجنة أنها سجلت 8000 موقع لسكن العمالة، و1860 غرفة عزل داخل المساكن.
وأعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة، عودة نحو 2500 عامل إلى بلادهم، والاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة؛ لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يوميًّا على العمال.
، لجنة تنظيم سكن العمالة": توفير 2000 "سكن بديل" بـ 170 ألف غرفة تستوعب 350 ألف عامل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تنظيم سكن العمالة": توفير 2000 "سكن بديل" بـ 170 ألف غرفة تستوعب 350 ألف عامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.