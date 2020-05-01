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رويترز: أعلنت "الصحة" في هولندا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.
وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.
وحذر المعهد من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.فيروس كورونا الجديد هولندا
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 05:15 PM
تسجيل 98 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية
رويترز: أعلنت "الصحة" في هولندا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.
وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.
وحذر المعهد من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
، هولندا: 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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