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أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 37 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
ووفقًا لمصادر؛ فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 427 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت محافظة بيش قد سجلت 316، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبو عريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، وصبيا 5.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد محافظة بيش
01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441 04:10 PM
إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 427 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 37 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
ووفقًا لمصادر؛ فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 427 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت محافظة بيش قد سجلت 316، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبو عريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، وصبيا 5.
، أغلبها لعمالة وافدة مخالطة.. 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيش ،
المصدر : الخليج 365
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